اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة دمياط

عقد اليوم الأربعاء مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته رقم 137 برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، وبحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استهل المجلس بالترحيب بأعضاء المجلس متمنياً لهم المزيد من التوفيق، ووجه رئيس الجامعة بتنفيذ مبادرات وقوافل طبية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية لخدمة المجتمع المحيط وتحسين وتطوير الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، مؤكداً على دور الجامعة كونها بيت خبرة كبير، لا ينحصر دورها على الجانب التعليمي فقط، بل يمتد لخدمة المجتمع المحيط .

كما أكد رئيس الجامعة على ضرورة رصد المشكلات الزراعية من خلال عمل قوافل تنموية وإرشادية شاملة لتقديم الاستشارات الزراعية والعلمية للمزارعين ومناقشة المشاكل والصعوبات والعمل على حلها.

ووجه بضرورة مراعاة مبادئ ومعايير واجراءات السلامة والصحة المهنية بكليات الجامعة، ثم انتقل لمناقشة موضوعات المجلس.