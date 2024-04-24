ads
الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وكيل الشباب والرياضة يتابع استعدادات احتفالات عيد تحرير سيناء

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب والرياضة يتابع استعدادات مديرية الشباب لاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء  اليوم، بمكتبة ، اجتماعا مع مديرية الإدارات المركزية والإدارات الفرعية، ومديري المراكز والأندية،في إطار استعدادات مديرية الشباب والرياضة لاحتفالات عيد تحرير سيناء 42.

وأكد وكيل وزارة الشباب، إن المشاركات فى الاحتفالات بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء، ومديرية الشباب والرياضة من خلال عروض وتنظيم تقدمه المجموعات الكشفية وتشمل الكشافة البحرية ،والكشافة الجوية، وفتيان الكشافة، والمرشدات ،والجولات ومناطق الاتحادات بشمال سيناء في وضع اكلير الزهور للجندي المجهول.

وأضاف أن الاحتفالات تتم بمشاركة كل مراكز الشباب، والاندية ، ويتم تكثيف الأنشطة والفعاليات الشبابية، مشيرا إلى أن الفرق الشبابية ستشارك فى كافة الاحتفالات بذكرى التحرير 42 والعيد القومى من خلال احتفالات المحافظة الرسمية.

العيد القومي الشباب والرياضة الكشافة البحرية تحرير سيناء شمال سيناء مراكز الشباب والأندية مديرية الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء