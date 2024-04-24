وكيل الشباب والرياضة يتابع استعدادات احتفالات عيد تحرير سيناء

عقد ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء اليوم، بمكتبة ، اجتماعا مع مديرية الإدارات المركزية والإدارات الفرعية، ومديري المراكز والأندية،في إطار استعدادات مديرية الشباب والرياضة لاحتفالات عيد تحرير سيناء 42.

وأكد وكيل وزارة الشباب، إن المشاركات فى الاحتفالات بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء، ومديرية الشباب والرياضة من خلال عروض وتنظيم تقدمه المجموعات الكشفية وتشمل الكشافة البحرية ،والكشافة الجوية، وفتيان الكشافة، والمرشدات ،والجولات ومناطق الاتحادات بشمال سيناء في وضع اكلير الزهور للجندي المجهول.

وأضاف أن الاحتفالات تتم بمشاركة كل مراكز الشباب، والاندية ، ويتم تكثيف الأنشطة والفعاليات الشبابية، مشيرا إلى أن الفرق الشبابية ستشارك فى كافة الاحتفالات بذكرى التحرير 42 والعيد القومى من خلال احتفالات المحافظة الرسمية.