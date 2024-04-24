برلماني: حل أزمة اللحوم قبل عيد الأضحى باستيراد رؤوس حية من الصومال

تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، باقتراح إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير التموين، بشأن حل أزمة اللحوم قبل عيد الأضحى باستيراد رؤوس حية من الصومال وغلق باب المجمدة.

وأكد أبو نحول، أن سوق اللحوم في مصر يواجه أزمة كبيرة، ليس فقط في الارتفاع الكبير الذي يسجله سعر الكيلو ولم يقدر عليه المواطن البسيط أو محدود الدخل مع اقتراب عيد الأضحى، لكن الأزمة أيضا تتمثّل في سوء إدارة صناعة اللحوم في مصر.

وأضاف: «رغم حرص الدولة على الدولار، إلا أن الاتجاه إلى استيراد اللحوم المجمدة الطريق الوحيد الذي تسلكه الحكومة لتوفيرها في السوق للمواطنين، ولكن نتلقى العديد من شكاوي المواطنين، الرافضين لهذا النوع من اللحوم خاصةً وأن الأغلب يرى بها عيوب ولا يرغب في طهيها فلماذا وضعتها الحكومة بديل لا غير له في السوق».

واقترح عضو مجلس النواب، على وزارة التموين، وقف باب استيراد اللحوم المستوردة وفتح باب استيراد الرؤوس الحية من الصومال، والتي تمتاز بجودة الماشية والمراعي بها، على أن يتم علفها داخل مصر وذبحها بالطرق السليمة.

وتابع: «كان لابد أن توقف الوزارة استيراد اللحوم المجمدة وتفتح باب لاستيراد اللحوم الحية بشكل أوسع، فلدينا فرص كبيرة للتعاون مع دولة مثل الصومال لأن لديهم لحوم عظيمة ورخيصة جدا ومراعي جيدة لها».

وعن أزمة ارتفاع أسعار اللحوم البلدية، أكد عضو مجلس النواب، ضرورة توفير العلف وحل أزمة تصنيعه محليًا ووفرته بالسوق لخفض أسعار اللحوم لتصبح في متناول المواطنين مثل السابق، بدلا من ترك سوق المواشي المحلي لحيتان السوق، وفي النهاية يواجه المواطن الأزمات على كاهله.