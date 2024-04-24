الرئيس الأمريكي يوقع على قانون لتقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، على قانون للأمن القومي يشمل تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وقال الرئيس الأمريكي، في كلمة له: "القانون الذي صدق عليه الكونجرس يحفظ أمن الولايات المتحدة ويجعل حلفاءها أقوى."

وأضاف بايدن: "سنتحرك بسرعة لتقديم كل ما يحتاجه الأوكرانيون للدفاع عن أنفسهم،" متابعا: "نقف مع حلفائنا في أوروبا والعالم."

وأشار إلي أنه خلال الساعات المقبلة "سنرسل مساعدات لأوكرانيا تشمل أنظمة دفاع جوي وقذائف مدفعية من مخزوناتنا."

وقال: "لو لم نسرع تقديم المساعدات لأوكرانيا لما كان هناك تناغم في حلف شمال الأطلسي (الناتو). المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل لحظة عظيمة للسلام العالمي والقانون سيجعل العالم أكثر أمنا. إنها لحظة تاريخية بالنسبة للولايات المتحدة والناتو."

وزعم أن "حماس وإيران وحلفاؤهما يشكلون خطرا في المنطقة،" مضيفا: "أمن إسرائيل ضروري جدا لمنع حماس من شن هجمات."

وأكد: "نقف مع أصدقائنا ضد الديكتاتوريين."

وناشد إسرائيل بضمان إيصال المساعدات لقطاع غزة، موضحا: "القانون الذي وقعته يتضمن مليار دولار من المساعدات لقطاع غزة."