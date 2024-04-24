روسيا: نبني شراكة طويلة الأمد ومتبادلة المنفعة مع إفريقيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، إن روسيا تبني شراكة طويلة الأمد ومتبادلة المنفعة مع إفريقيا، وهي قارة آخذة في الصعود بالفعل.

وأضاف بوجدانوف خلال المنتدى الدولي الثالث للشباب وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية (تاس)، أن "إفريقيا هي مخزن العالم حيث يتركز ما يصل إلى ثلث الموارد الطبيعية في العالم".

ولفت إلى "أن القارة الإفريقية اليوم جزء من العالم يتطور بشكل ديناميكي وتتمتع بإمكانات نمو هائلة وسوق محلية جذابة وآفاق تصديرية آخذة في الاتساع".

وذكر بوجدانوف أنه خلال السنوات الأخيرة، "عززت إفريقيا بثقة نفوذها الدولي، وأكدت نفسها بشكل متزايد كلاعب مؤثر في السياسة العالمية وأحد مراكز النظام العالمي متعدد الأقطاب الذي يجري تشكيله".

وبدوره، أعلن رئيس إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الروسية فسيفولود تكاتشينكو، استعداد روسيا لتقديم كفاءاتها في مجال الرقمنة والإنترنت وتكنولوجيا الأقمار الصناعية إلى الدول الإفريقية.

وقال تكاتشينكو خلال الجلسة العامة لمنتدى الشباب الدولي الثالث "روسيا-إفريقيا"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "إن روسيا لا تقدم الآن حلولا في مجالات التفاعل التقليدية مثل التعدين والبنية التحتية فحسب، بل نحن على استعداد لتقديم كفاءاتنا الجديدة المثيرة للاهتمام في مجال الرقمنة والإنترنت والأقمار الصناعية وتكنولوجيا الاتصالات".

وشدد الدبلوماسي أيضا على أن إفريقيا تحتاج إلى تهيئة الظروف التي من شأنها تمكين القارة من تحقيق التقدم التقني.

وتابع قائلا "بادئ ذي بدء، هذا هو السلام والأمن بجميع أبعاده، وهذا يشمل التغلب الكلاسيكي على حالات الصراع والأمن الغذائي وأجندة الطاقة والمناخ، وهو أمر مهم الآن بالنسبة لشركائنا الأفارقة كما هو الحال بالنسبة لنا، نحاول الاستماع بعناية إلى الأفكار التي طرحها شركاؤنا".

وفي سياق منفصل، قال السفير السوري لدى روسيا بشار الجعفري لوكالة تاس الروسية، إن "دمشق تدرس بجدية فكرة الانضمام إلى مجموعة البريكس".

وأوضح الجعفري على هامش الاجتماع الدولي الثاني عشر للممثلين الأعلى للقضايا الأمنية ردا على سؤال عما إذا كانت سوريا قد تنضم إلى البريكس في المستقبل "هذه فكرة نفكر فيها بجدية". وأضاف الدبلوماسي أن "فكرة الانضمام إلى البريكس+ مدرجة على جدول أعمالنا".