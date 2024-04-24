طلب تحريات حول مصرع مدرس داخل مصعد بالمرج

فتحت جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقات موسعه في مصرع مدرس بسبب انحشار جسده بين طابقين داخل مصعد بمنطقة المرج وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليه ، عقب كتابة تقرير الصفة التشريحية كلفت المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان للاستماع لاقوالهم

وكشفت التحقيقات الأولية ان المجني عليه حاول الدلوف إلى المصعد للصعود إلى منزله وأثناء ذلك تعطل المصعد وحاول المجني عليه الخروج منه لكنه لقي مصرعه حيث انحشر بين طابقين تسببوا في وفاته

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا يفيد مصرع مدرس جراء انحشاره بين طابقين داخل مصعد في المرج.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتم نقل الجثة الي المستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.