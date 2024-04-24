رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة اختيار مديرى الشئون الإدارية ومكتب الأمين العام

انعقدت اليوم اللجنة العليا لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف مديرى عموم برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وعضوية نواب رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبدالبارى للتعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم محمد سليم عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة مدينة السادات، الدكتور أشرف توفيق شمس الدين وكيل كلية الحقوق جامعة بنها، الدكتور صلاح الدين اسماعيل أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق بجامعة حلوان.

تم إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين لوظيفة مدير عام شئون إدارية وبلغ عددهم ٣ من العاملين بالجهاز الإداري، وتقدم ١٣ لوظيفة مدير عام مكتب أمين عام جامعة المنوفية، وقام كل منهم بعرض الملف الخاص به ورؤيته لتطوير العمل بالإدارة.

وأوضح رئيس الجامعة أن المقابلات ركزت على سؤال المتقدم عن خطة التطوير المقترحة التى قدمها فى الملف الخاص به، ومدى ملاءمتها لنظام العمل بالإدارة المتقدم لها، مؤكدا أن خطة الجامعة لاستكمال الوظائف الشاغرة بمختلف الإدارات تسير بصورة جيدة وفقا لاستراتيجية العمل التى تنتهجها الجامعة، والسعى لتطبيق التحول الرقمى بمختلف الإدارات وتحديد الصعوبات التى تواجه كل إدارة ووضع مقترحات لتفعيل دور التحول الرقمى فى تطوير الجهاز الإدارى، بالإضافة إلى التركيز على أهمية رفع كفاءة العاملين بكل إدارة وتدريبهم على استخدام البرامج المميكنة لتداول المعلومات، وتحديث قواعد البيانات اللازمة.