منتدى داء السكري.. النعماني يفتتح فعاليات المؤتمر السنوي 11 بطب سوهاج

افتتح اليوم الأربعاء الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات المؤتمر السنوي الحادي عشر لكلية الطب البشري الذي اقيم هذا العام تحت شعار "منتدى داء السكري" بحضور الدكتور مجدي امين القاضي عميد الكلية، والدكتور الشاذلي صالح موسي وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر والدكتور صلاح رشدي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد نصر الدين حمدون وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ونخبه من رؤساء الاقسام وكبار الاساتذه بالكلية.

وفي بدايه كلمته رحب الدكتور حسان النعماني بالأساتذة واعضاء هيئة التدريس بكلية الطب موجهاً شكره للقائمين علي تنظيم فعاليات هذا المؤتمر المتميز مؤكداً ان كلية الطب البشري من الكليات العريقة التي نفتخر بها وبجهودها المبذولة، وبصماتها الواضحة في مجال التدريس والبحث العلمي وتخريج شباب اطباء مؤهلين على أعلى مستوى من الخبرة، والمعرفة لتقديم الخدمات الطبيه والعلاجيه للمرضي المترددين علي المستشفيات متمنياً لكافة المشاركين مؤتمراً علمياً مثمراً .

واكد الدكتور حسان النعماني علي أهمية إقامة المؤتمرات، واللقاءات العلمية بكلية الطب لمواكبة كل ما هو جديد في الخدمات الطبية، بما يعود بالنفع على المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية، مشيراً الي ان المستشفيات الجامعية تشهد في الوقت الحالي طفره في البناء والتطوير لتحسين خدماتها الطبية المقدمة في مختلف التخصصات بصفة عامة،و تسخير ما تملكه الجامعة من كوادر طبية متميزة، وإمكانيات متقدمة لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى المترددين عليها من مختلف المحافظات المجاوره.

واوضح الدكتور مجدي القاضي ان المؤتمر السنوي للكلية من المؤتمرات المتميزه التي تهدف الي تبادل الرؤى والتجارب لرفع كفاءة الأطباء والذي يشهد تعاوناً مثمراً بين مختلف الإقسام الاكلينيكية والأكاديمية بالكليه، حيث سيتم مناقشة كل ماهو جديد عن داء السكري الذي يعد من الامراض الشائعة الانتشار بين العديد من الفئات العمرية في مجتمعنا الي جانب تاثيره المباشر وغير المباشر علي اجهزة الانسان.

ومن جانبه اوضح الدكتور الشاذلي صالح موسي ان المؤتمر يشتمل على ٤ جلسات علميه بها اكثر من ٣٠ محاضره علميه يشارك بها ٢٢ قسم بالكلية، تتناول مناقشة الموضوعات المتعلقة بداء السكري كما يشتمل المؤتمر علي ٥ ورش عمل عن فحص قاع العين في مرضي السكر، اساسيات فحص القلب بالايكو، اساسيات الدوبلر الملون، اساسيات النشر العلمي الطبي الي جانب ورشه عمل تثقيفية تستهدف كافة منتسبي الجامعة تحت عنوان "كل مايجب ان تعرفه عن مرض السكر".

شارك في فعاليات المؤتمر الدكتور لطفي حامد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا والبحوث والدكتور علي طه القرياتي سكرتير عام المؤتمر، والدكتوره امل خليفة منسق عام المؤتمر، والدكتوره ايمان ابو ضيف رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، والدكتوره ايمان سلامه رئيس اللجنه التنسيقية للمؤتمر، والدكتور احمد مختار رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر.

وفي نهايه المؤتمر اهدى الدكتور حسان النعماني الدروع وشهادات التقدير لاساتذه الكلية من مختلف الاقسام تقديراً لجهودهم المبذولة لتطوير العملية التعليمية بالكليه.

كما اهدي الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية درع الكليه للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة تقديراً لدعمه المستمر وتلبية كافة احتياجات ومتطلبات الكلية والمستشفيات الجامعية.