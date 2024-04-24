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الأربعاء 24 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

المشدد 15 سنة لمدمن قتل شابا لسرقة هاتفه وأمواله في الشرابية

أرشيفيه
أرشيفيه
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم قتل شاب وسرق هاتفه المحمول ومبلغ مالي، لشراء المخدرات بهدف التعاطي بالقاهرة.


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بوصول المجني عليه جثة هامدة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم، وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية. بمواجهته اعترف بارتكاب واقعة القتل بهدف السرقة، وأنه قتل المجني عليه بواسطة سلاح أبيض مطواه أثناء عودته من عمله في ساعات متأخرة من الليل وأخذ هاتفه المحمول لشراء المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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