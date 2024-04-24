وزير الخارجية الفرنسى يزور بيروت السبت المقبل فى مستهل جولة بالشرق الأوسط

يبدأ وزيرالخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه يوم السبت المقبل جولة فى الشرق الأوسط، يستهلها بزيارة دولة لبنان يبحث خلالها عدة قضايا وخاصة الوضع فى جنوب لبنان وفى غزة.

وأفادت مصادر فرنسية اليوم الأربعاء، بأن سيجورنيه سوف يناقش مع المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت مقترحات فرنسية تهدف إلى إعادة الاستقرار عند الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد التقى يوم الجمعة الماضي في قصر الأليزيه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وقائد الجيش اللبناني جوزيف عون، في إطار جهود جديدة لاحتواء التوتر المتصاعد بين إسرائيل ولبنان.

ومن المقرر أن يتطرق سيجورنيه إلى مقترحات فرنسية كان قد قدمها في فبراير الماضي من أجل نزع فتيل النزاع عند الحدود بين لبنان وإسرائيل

ثم يتوجه بعد ذلك إلى السعودية، وستكون هذه أول زيارة له للبلاد، حيث ستتركز على القضايا الاقتصادية وقضايا أخرى في مجال الطاقة والبيئة والدفاع، ثم سيتوجه في 30 أبريل الجاري إلى إسرائيل قبل أن يتجه إلى الأراضي المحتلة في اليوم التالي.

وأفادت المصادر الفرنسية بأن فرنسا تريد لعب دور فاعل في الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للحرب على غزة، وسط تحد مزدوج فمن ناحية إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة ومن ناحية أخرى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.