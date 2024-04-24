تجديد حبس متهمين بقتل شقيق طليق أختهما في المرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج اليوم الأربعاء، تجديد حبس متهمين بقتل شقيق طليق أختهما 15 يوما علي ذمة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن تلقت، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص جراء مشاجرة نشبت بين شقيقه وطليقته تدخل على إثرها شقيقا الأخيرة وتعديا على المتوفي وشقيقه.



علي الفور، انتقلت قوات الأمن إلي مكان الواقعة وتم التحفظ على الجثة وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بحدوث الواقعة وارتكاب الجريمة جراء مشاجرة بين شقيقتهما وطليقها وشقيقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.