ads
الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

غرفة الجيزة: تحقيق التوازن بسعر الدولار ساهم في انخفاض التكلفة النهائية للمنتج

الغرفة التجارية بالجيزة
الغرفة التجارية بالجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقدت الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة أسامة الشاهد  اليوم مؤتمرا صحفيا بمقر الغرفة بحضور احمد كمال معاون وزير التموين واحمد ابو الفضل مستشار وزير التموين وعبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز  
بحضور ممثلين عن الشركات المصرية ومنها فريش وبوش وسامسونج وميراكووغيرها من الشركات 
قال أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية أن الفترة الحالية  شهدت توزان فى سعر الدولار مما ساعد على 
انخفاض التكلفة النهائية للمنتج  بالإضافة إلى تدفقات نقدية من الأجانب والمصريين المقيمين  فى الخارج ونتيجة لذلك انخفضت الأسعار وعلى رأسها  المنتجات الغذائية ،انخفض طن الدقيق  من ٢٢ إلى ١٦ ألف  جنيها للطن
واشار الشاهد إلى ان شعبة المخابز قدمت مبادرة لتخفيض سعر الخبز  وتم إصدار تسعيرة جبرية  للخبز ومراقبة من خلال وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك  للتأكد من الوزن والسعر وبناء عليه انخفض الرغيف السياحى من٣جنيهات  إلى ١.٥ جنيها للرغيف زنة ٨٠ جرام
وتم طرح الرغيف السياحى زنة ٤٠ جرام بسعر ١ جنيها  ،كما انخفضت أسعار 
المكرونة والزيوت حيث تراجع  سعر  لتر الزيت الخليط  من ١٠٠جنيها لتر إلى ٦٥جنيها لتر 
وبالنسبة للقطاع الصناعى قال "الشاهد" أن اختلاف سعر الدولار بين البنوك والسوق السوداء يصل إلى ٤٠ جنيها للدولار  كان يحق ربح وهمى للتجار  بالإضافة إلى عدم توافر المواد الخام مشيرا إلى وجود خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المستهلكين منها ٠١٥٥٥٥٤٩٩٩٩ 
واضاف الشاهد أن  الفترة السابقة شهدت نقص كبير فى  الدولار  خاصة مع وجود الحوثيين فى البحر الأحمر مما قل ايرادات قناة السويس وزادت القدرة التنافسية لمصر ونتيجة لذلك زادت معدلات التصدير لاوروبا وافريقيا مشيرا إلى أن افريقيا تستورد بقيمة ٥٠٠ مليار دولار سنويا وحاليا نسعى لزيادة التصدير والتبادل التجارى لافريقيا .


احمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام  أكد أن غرفة الجيزة التجارية هى اول غرفة تعلن عن تخفيض الاسعار وقد بلغ عدد السلع التى انخفضت ١٥ سلعة  منها سلع غذائية وغير غذائية لافتا إلى أن رئيس الوزراء شكل لجنة ضبط الأسعار لمتابعة انخفاض الأسعار  فضلا عن التوجيهات الوزارية بتخفيض باقى السلع وعلى رأسها 
الحديد .و الأسمنت والأجهزة الكهربائية والتى من المتوقع انخفاضها الفترة المقبلة 
واشار كمال إلى أن العيش الحر انخفض والتزم الكثير من التجار بتطبيق الأسعار المعلنة بمشاركة اتحادة الغرف  التجارية والصناعات ،موضحا أن حجم 
الإفراجات الجمركيةبلغت  ٨ مليار دولار  الفترة الماضية منها سلع  أساسية واعلاف 
مما ساهم فى زيادة المتاح من السلع مع هامش ربح مناسب يشعر المواطن بالتحسن وانخفاض الأسعار  
ولفت "كمال" الى ان جميع الجهات المسئولة بداية من الحكومة والقطاع الخاص الأجهزة الرقابية جميعها تسعى لإرضاء المواطن وبالفعل انخفض الزيت  ٣٥% الدقيق ٣٥% وننتظر انخفاض  السلع المعمرة الأيام القادمة

أكد  عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز ان مبادرة خفض سعر الخبز السياحى كانت صادرة من شعبة المخابز بعد التواصل مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والذى رحب بالمبادرة بالفعل انخفضت أسعار الخبز السياحى 
القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم اسعار الخبز السياحي الحر والفينو وفقا  للقرار الوزارى الصادر من وزير التموين وهى رغيف  الخبز السياحي الحر وزن 80 جرام 150 قرش ووزن 40 جرام 75 قرش ووزن 25 جرام 50 قرش، كما شمل القرار الوزاري اسعار الفينو ب 150 قرش لوزن 50 جرام و100 قرش لوزن 35 جرام
كشف احمد ابو الفضل مستشار وزير التموين ان وزارة التموين تهتم بالتاجر  والمستهلك   يوجد تعاون كبير بين الدولة وبين التجار من الوزارة والغرف التجارية ؛وهي علاقة تمتد لسنوات في عدد كبير من المعارض لااهلا رمضان وأهلا مدراس سوء بالمشاركة أو الرقابة 
وكشف ابو الفضل عن زيادة عدد المبادرات لتوفير السلع لمحدودي الدخل.

الدولار خفض أسعار السلع الغذائية خفض سعر الخبز الساحي