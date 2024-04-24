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الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الرئيس العراقي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع أذربيجان في جميع المجالات

عبد اللطيف جمال رشيد
عبد اللطيف جمال رشيد
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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أهمية تعزيز العلاقات الثنائيـة وتوسيع حجم التعـاون مع دولة أذربيجان، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والسياحة والنقل الجوي والاستفادة من إمكانياتهما في تحقيق التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال تسلم الرئيس العراقي اليوم الأربعاء رسالة خطيّة من نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، سلمها سفيرها لدى بغداد "نصير ممدوف".

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الرسالة تضمنت دعوة الرئيس العراقي للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ (COP 29) التي تقام في العاصمة باكو خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأعرب رشيد عن شكره وتقديره للدعوة الكريمة،مؤكدا ضرورة انعقاد مثل هذه المؤتمرات في ظل التغيرات المناخية ونتائجها على البيئة.

من جانبه..أكد السفير ممدوف رغبة وحرص بلاده على توطيد روابط التعاون مع العراق في مختلف المجالات.

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