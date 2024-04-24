تعيين الدكتورة دينا مراد منسقًا بين جامعة أسيوط والمركز الثقافي الياباني

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ قرارًا بتكليف الدكتورة دينا محمد مراد صالح المدرس بقسم الطب الشرعي وعلم السموم الإكلينيكية، بكلية الطب بالجامعة؛ للعمل منسقًا بين جامعة أسيوط، والمؤسسة اليابانية بالقاهرة (المركز الثقافي الياباني).

جاء قرار رئيس جامعة أسيوط؛ تمهيدًا لإنشاء مركزاً لتعليم اللغة اليابانية بالجامعة، في إطار توطيد أواصر التعاون المشترك، والتبادل العلمي والثقافي، الذي تتسم به العلاقات المصرية - اليابانية، خاصةً في المجالات العلمية، والممتد عبر أعوام طويلة، والذي نتج عنه تبادل مثمر للخبرات، والعلوم، وتقديم الكثير من المنح الدراسية للطلاب؛ من أجل تقوية الصداقة، والتفاهم المشترك بين الجانبين، وتقوية روح التعاون الدولي.

ووجه الدكتور المنشاوي، الدكتورة دينا محمد مراد؛ بالعمل نحو تعزيز دور جامعة أسيوط الاستراتيجي المهم، في تنمية هذه العلاقات، واستمراريتها، والاستفادة من فرص التعاون المشترك بين الجانبين في زيادة الأنشطة المتنوعة للمؤسسة اليابانية داخل الجامعة.

