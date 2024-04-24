"أبواب تونس" في ثالث عروض مسرح ثقافة القليوبية

شهد مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية، العرض المسرحي "أبواب تونس"، ضمن عروض الموسم المسرحي الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتستمر العروض حتى الخميس المقبل 25 أبريل الحالي.

"أبواب تونس" تأليف الكاتب بكرى عبد الحميد، تقديم فريق قصر ثقافة بهتيم وإخراج منال عامر، تتناول المسرحية قصة السيرة الهلالية القصة الشعبية المعروفة فى الثقافة العربية التي تدور حول سيرة قبيلة بنى هلال وخروجهم من ديارهم في الجزيرة العربية إلى بلاد تونس حيث قامت خضرة الشريفة بالعودة بأبنها إلى بني هلال لتطلب منهم مقاومة دياب الذي خان وانشق وقتل أبو زيد ليستولي على العرش.

قدم العرض بحضور أعضاء لجنة المشاهدة، المخرج سامح مجاهد والناقد أحمد خميس ومهندس الديكور أحمد نور، وبحضور مدير عام الفرع الفنان ياسر فريد.

عرض "أبواب تونس" إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وينفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي وفرع ثقافة القليوبية.

ويشهد الفرع على مدار خمس ليال متتالية على خشبة مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية، بدءا من الأحد ٢١ وحتى الخميس ٢٥ إبريل، العروض التالية بالترتيب، "ومشعلو الحرائق" لفرقة قصر ثقافة كفر شكر، و"قضية ذهب الحمار" لفرقة قصر ثقافة القناطر الخيرية، و"أبواب تونس" لفرقة قصر ثقافة بهتيم، و"زيارة مفتش الشرطة" للفرقة قصر ثقافة بنها، وختاما مسرحية "حصاد النار" للفرقة بيت ثقافة طوخ.

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