حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة في دمياط الجديدة

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، شن حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة العشوائية وغير المرخصة بمعظم أحياء المدينة خصوصا الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية.



وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين مع الحفاظ على النسق الحضاري والجمالي للمدن، والحفاظ على حقوق وموارد الدولة وإتباع سياسة تعظيم الموارد لكى تساهم في تقديم جودة خدمات أفضل للسكان، وعدم تشويه شوارع وميادين تلك المدن بالإعلانات العشوائية.



وأضاف الدكتور المهندس محمد خلف الله، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من الإدارات المعنية بالجهاز للمرور اليومى لمراجعة الإعلانات بنطاق المدينة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة، وفقاً للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التى حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن تلك الحملات تأتى إنطلاقاً من خطة الدولة فى إعلاء مبدأ الشفافية فى مجال الدعاية والإعلان، وفقاً لمخطط التحول الرقمى للحفاظ على مقدرات الدولة، منوهاً إلى أن الحملة أسفرت عن رفع وإزالة أكثر من لوحة إعلانية من الإعلانات المخالفة، بجانب الإعلانات التى إنتهى ترخيصها ولم تقم الشركات المسئولة عنها بالتجديد، رغم مخاطبة الوكالات الإعلانية من قبل إدارة الإعلانات بالجهاز.



وأهاب الدكتور مهندس محمد خلف الله، بأصحاب المحلات والمولات سرعة التوجه لوحدة الإعلانات بمقرها بالجهاز لإصدار واستكمال ملف تراخيص الإعلانات الخاصة بمحلاتهم ووحداتهم الإدارية وتوفيق أوضاعهم، ودفع الرسوم المقررة وفقاً للائحة الإعلانات.

وأكد أن حملات إزالة الإعلانات المخالفة مستمرة بشكل دائم ولن تتوقف حتى يتم القضاء نهائيا على جميع مخالفات العملاء أو شركات الإعلانات المخالفة لإشتراطات التعاقد بناءا على تعليمات السلطة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو متأخرة في سداد حق الدولة.