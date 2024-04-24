ads
الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

غدا.. أمسية فلكية في متحف الطفل

..
..
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع أمسية علمية فلكية غدا الخميس تهدف الى  تعزيز الثقافة الفلكية والاهتمام بعلوم الفلك والفضاء لدي النشء والشباب ، وذلك  بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة دكتور طه رابح.

 تبدأ الامسية  من الساعة  8 حتى 10 مساء غدا الخميس بمقر متحف الطفل بمصر الجديدة.

قال الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن الفعالية تأتي انطلاقا من دور الجمعية التابع لها متحف الطفل في تعزيز الوعي والتثقيف الفلكي ونشر المعرفة بعجائب الفضاء والكون، من خلال تنظيم المحاضرات وورش العمل التعليمية والندوات المتخصصة للأطفال والنشء في مجال علوم الفلك والفضاء.

كما كشف «حلمي» عن فتح مركز العلوم وإتاحته للزوار  مساء غدا الخميس ، لإثراء التجربة التعليمية وتكاملها ، لافتا إلى أن مركز العلوم يقدم شرحا مبسطا وتفاعليا لكثير من الموضوعات المرتبطة بعلوم الفلك.

متحف الطفل مركز الحضارة والإبداع أمسية فلكية