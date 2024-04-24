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الأربعاء 24 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

الأحد المقبل.. "المخاطر الإلكترونية وطرق التصدي لها" ندوة بـ"إعلام عين شمس"

عنوان الفاعلية
عنوان الفاعلية
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ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الإعلام " ندوة بعنوان المخاطر الإلكترونية وطرق التصدي لها".

ويحاضر بالندوة المهندس وليد حجاج خبير وباحث في مجال أمن المعلومات، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق ٢٨ إبريل ٢٠٢٤ الساعة ١٢ ظهرًا بكلية الإعلام.

ويأتي ذلك تحت رعاية  نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس،  غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي منسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات،  هبة شاهين عميد كلية الإعلام جامعة عين شمس، تنسيق  جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف إداري اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

التضامن الاجتماعي المخاطر الإلكترونية أمن المعلومات جامعة عين شمس عميد كلية الاعلام