نقيب الممثلين: نحن والصحفيين وجهان لعملة واحدة

وجه الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، الشكر لمجلس نقابة الصحفيين وشعبة المصوريين الصحفيين، قائلا: "نحن والصحفيين وجهان لعملة واحدة".

وأضاف أشرف زكى خلال كلمة له عقب الاجتماع المشترك بين نقابة الصحفيين والمهن التمثيلية :"قضيتنا ليست مع الصحفيين ولكن قضيتنا مع التجاوزات التى تحدث خلال الجنازات من قبل البعض لا يعلم عنهم شئ وهؤلاء ليسوا ينتمون لمهنة الصحافة".

وشدد أشرف زكى، على أن الصحافة مهنة عريقة وراقية، والظاهرة الجديدة سببها أصحاب الموبايلات - على حد قوله.

وعقدت نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء اجتماعا مشترك مع نقابة المهن التمثيلية، لوضع ضوابط تغطية جنازات الفنانين والمشاهير والشخصيات العامة، نظرًا للأحداث المتكررة فيما يتعلق بتغطية جنازات المشاهير من الفنانين، والإعلاميين، والرياضيين، والشخصيات العامة، التي تشهد أحداثًا تحتاج إلى تدخل سريع وحاسم لحلها ومنع تكرارها.