هنا الزاهد تروج لفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بردود أفعال الجمهور

روجت الفنانة هنا الزاهد إلى فيلمها "فاصل من اللحظات اللذيذة"، والمشارك فى موسم عيد الفطر السينمائي، بعدد من فيديوهات من الجماهير حول رد الفعل ، ونبض الجمهور والمتابعين التي أشادت بالحالة التي يقدمها الفيلم.

ونشرت الفنانة هنا الزاهد على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لها مع بطل العمل الفنان هشام ماجد، وعددا من فيديوهات المتابعين والجمهور حول الفيلم.



وعلقت على الفيديوهات وردود الأفعال "الحمد لله سعيدة جدا بردود أفعال الناس على الفيلم. نفسي أنزل كل الفيديوهات بس بجد، شكرا لكل واحد في الفيلم ده استمتعت جدا في شخصية درية".



حقق الفيلم نجاحا كبيرا بعد عرضه بدور العرض السينمائي بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية وحقق الفيلم أرباح هناك تجاوزت الـ7 ملايين ريال ، وأشاد الجمهور السعودي بالفيلم وأبدي الجميع إعجابه بالجرعة الكوميدية من خلال الأحداث.

تدور أحداث الفيلم حول مهندس يعيش هو وأسرته فى منزل تم تصميمة بشكل غريب، وتصاعد الأحداث لينتقل للعيش بين الأزمنة فى فانتازيا، ومواقف من كوميديا الموقف.

الفيلم بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، جان رامز، تأليف شريف نجيب، والإخراج أحمد الجندي.