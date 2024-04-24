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الأربعاء 24 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

وفاة سعيد الشيشيني الكابتن التاريخي لنادي المقاولون ومكتشف النجم محمد صلاح

الراحل سعيد الشيشيني
الراحل سعيد الشيشيني
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توفي منذ قليل  الكابتن سعيد الشيشيني رمز ونجم وقائد نادي المقاولون العرب بعد صراع مع المرض. 
ونعي مجلس  ادارة  نادي المقاولون العرب نجمه التاريخي وقائد فريق الكرة ورمزها بالنادي.

وقدم مجلس إدارة النادي خالص العزاء لأسرة الفقيد وكل محبيه داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

جدير بالذكر أن سعيد الشيشيني كابتن النادي التاريخى وساهم مع الجيل الذهبي في صناعة اسم ونادي المقاولون وفاز مع المقاولون العرب بلقبي كأس إفريقيا وهو مكتشف النجم الكبير محمد صلاح

 

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