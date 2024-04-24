ads
الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

انطلاق المراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بمدارس القاهرة

مراجعات للطلاب
مراجعات للطلاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انطلقت المراجعات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية لجميع الطلاب بمدارس القاهرة.

وتم تشكيل فرق من المعلمين المتميزين الذين لهم كفاءة فى التدريس بالإدارات التعليمية بوضع نماذج لامتحانات تدريبية تحت إشراف موجهى المواد الدراسية بالمديرية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات ، ذلك من خلال جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية مع توفير المناخ المناسب وتنظيم الوقت والانضباط فى القاعة المخصصة بهدوء وجدية وتركيز مع تجنب التزاحم لتحقيق أقصى فائدة من محاضرات المراجعة النهائية، وارسال كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الحاضرين إلى مدارسهم الأصلية .

كما وجه مدير المديرية، بالالتزام بتقديم تقرير يومى مجمع عن سير المراجعات متضمنا كافة التفاصيل والإحصاءات الدالة على عدد الطلاب المستفيدين مؤيدا بصور وفيديوهات توثيقية لإرسالها إلى الإدارة المركزية لشئون المديريات بالوزارة.

الإدارات التعليمية اعدادية الإعدادية والثانوية الشهادتين الإعدادية والثانوية المراجعات النهائية لطلاب امتحانات تدريبية مدارس القاهرة