انطلاق المراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بمدارس القاهرة

انطلقت المراجعات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية لجميع الطلاب بمدارس القاهرة.

وتم تشكيل فرق من المعلمين المتميزين الذين لهم كفاءة فى التدريس بالإدارات التعليمية بوضع نماذج لامتحانات تدريبية تحت إشراف موجهى المواد الدراسية بالمديرية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات ، ذلك من خلال جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية مع توفير المناخ المناسب وتنظيم الوقت والانضباط فى القاعة المخصصة بهدوء وجدية وتركيز مع تجنب التزاحم لتحقيق أقصى فائدة من محاضرات المراجعة النهائية، وارسال كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الحاضرين إلى مدارسهم الأصلية .

كما وجه مدير المديرية، بالالتزام بتقديم تقرير يومى مجمع عن سير المراجعات متضمنا كافة التفاصيل والإحصاءات الدالة على عدد الطلاب المستفيدين مؤيدا بصور وفيديوهات توثيقية لإرسالها إلى الإدارة المركزية لشئون المديريات بالوزارة.