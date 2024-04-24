المرصد الأورومتوسطي: اكتشاف مقابر جماعية داخل مستشفيين بغزة إحدى جرائم الحرب الإسرائيلية

أكد محمد المغبط مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن اكتشاف مقابر جماعية داخل مجمعي الشفاء وناصر الطبي تشكل إحدى جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضمن سياسة الإبادة الجماعية في قطاع غزة ضد الفلسطينيين.

وقال المغبط -في مداخلة لقناة (النيل) الإخبارية- "إن عدم المحاسبة والإفلات من العقاب الدائم هو الذي يشجع إسرائيل على ارتكاب مثل هذه الجرائم.. إفلات إسرائيل من العقاب لا يجب ألا يشجعنا إلى عدم الاتكال للآليات الدولية منها المحكمة الجنائية الدولية، بل يجب الضغط بشكل أكبر لمحاسبة إسرائيل على تلك الجرائم البشعة التي ارتكبت بحق الفلسطينيين".

وأوضح أن هناك إشكالية كبيرة تواجه فرق المرصد وهي أننا نقوم بتوثيق الجرائم والحالات والتأكد منها من أكثر من مصدر، ولكن لا نستطيع أن نوثق كل شيء حيث إن ما يحدث كبير بشكل أنه ليس هنالك منظمة قادرة على توثيق كل الجرائم التي تحدث.

وشدد على أن نشر الضباط الإسرائيليين لفيديوهات ارتكابهم الجرائم ضد الفلسطينيين يؤكد وجود نية الإبادة الجماعية، لافتا إلى أن أي فرد يخدم بالجيش الإسرائيلي هو عرضة للاتهام بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.