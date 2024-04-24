روسيا تدين استخدام قيود مجلس الأمن للتدخل في شئون الدول الأفريقية

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن إدانة موسكو للقيود والجزاءات المفروضة من جانب واحد على الدول الإفريقية.

جاء في ذلك في خطابه بالفيديو أمام منتدى الشباب الدولي الثالث "روسيا - إفريقيا" حيث قال نيبينزيا "إننا ندين بشدة القيود الأحادية الجانب المفروضة ضد الدول الإفريقية، ونحبط محاولات استخدام القيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي كأدوات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وشدد نيبينزيا على أن روسيا تواصل تقديم مساهمات مهمة في تعزيز إمكانات الدول الأفريقية، وقال "نحن نعارض بشكل أساسي فرض أي وصفات تنظيمية سياسية من خارج الدول، ونؤيد تخفيف ضغط العقوبات على الدول الإفريقية ذات السيادة".