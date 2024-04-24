رئيسة تايوان تشيد بإقرار الكونجرس الأمريكي لحزمة مساعدات لبلادها

أشادت رئيسة تايوان تساي إينج وين، اليوم الأربعاء، بإقرار الكونجرس الأمريكي لحزمة مساعدات خارجية تشمل دعما لتقديم الأسلحة لبلادها.

وقالت تساي -حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- "نحن سعداء للغاية لأن مجلس الشيوخ أقر مشروعات القوانين"، وذلك في اجتماعها مع عدد من المشرعين الأمريكيين الزائرين لتايوان بالمكتب الرئاسي في العاصمة تايبيه.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق على حزمة المساعدات بأغلبية 79 صوتا مقابل 18 صوتا والتي تتضمن أربعة مشاريع قوانين أقرها مجلس النواب يوم السبت الماضي.

وشددت الصين في وقت سابق على أن حزمة المساعدات التي أقرها الكونجرس الأمريكي والتي تتضمن تقديم مساعدات عسكرية لتايوان من شأنها زيادة خطر تأجيج الصراع عبر مضيق تايوان.

يشار إلى أن الولايات المتحدة هي أهم داعم دولي ومورد للأسلحة لتايوان حتى في غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية.. وقد طالبت الصين - التي تعتبر تايوان أرضا تابعة لها - مرارا وتكرارا بوقف مبيعات الأسلحة.