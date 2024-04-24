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الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

صدمة جديدة في الزمالك

لبيب
لبيب
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كشف مصدر مسؤل داخل نادي الزمالك أن الاتحاد الدولى لم يخاطب الزمالك بإيقاف القيد رسمياً  بسبب مستحقات خالد بوطيب ولكن الاتحاد الدولي   نشر القرار  عبر الموقع الرسمي   "فيفا".

وأضاف المصدر  ان مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب يسابق الزمن لانهاء هذه الازمةقبل  الانتقالات الصيفية المقبلة  .

وقال المصدر  إن القيد سيتم فتحه خلال يوليو المقبل وهناك محاولات مكثفة  للتفاوض مع اللاعب ومحاميه من أجل  تسوية مستحقات اللاعب وتقسيطها والوصول الى حل ينهى الأزمة بشكل نهائي.

وتبلغ مستحقات خالد بو طيب  لدى الزمالك مليونا و900 ألف يورو.

جدير بالذكر أن فريق الكرة  بالزمالك يستعد للقاء الإياب مع بطل غانا في نصف نهائي الكونفدرالية والمحدد موعده يوم الاحد المقبل.

خالد بوطيب الزمالك بطل غانا