تجار السيارات: 20% انخفاضا في أسعار المستعمل و30% في "الزيرو"

قال محمود حماد نائب رئيس رابطة تجار السيارات ورئيس قطاع المستعمل، إن أسعار السيارات المستعملة شهدت انخفاضات بنسبة تتراوح ما بين 15 و20%، بينما انخفضت أسعار الزيرو بنسبة وصلت إلى 30%.

وأضاف حماد لـ"البوابة نيوز"، أن بعض التجار سارعوا ببيع السيارات بأسعار "معقولة"، تجنبا لاستمرار انخفاض الأسعار وبالتالي تعرضهم إلى خسائر مالية كبيرة، مشيرا إلى أن هذا الأمر حدث أيضا مع المستهلكين.

وأوضح أن أسعار السيارات شهدت حالة من التذبذب في الآونة الأخيرة بفعل التطورات الاقتصادية التي مرت بها البلاد، وقامت بعض الشركات بتخفيض الأسعار بقيمة وصلت إلى نصف مليون جنيه.

ويتوقع رئيس قطاع المستعمل، ارتفاع الأسعار بنهاية الشهر المقبل نتيجة قلة المعروض من السيارات مع زيادة أو ثبات الطلب من العملاء، علاوة على التوقعات التي تشير بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وكذلك ارتفاع سعر الدولار الجمركي، مما سيؤثر على التكلفة لدى الوكيل، لافتا إلى انتهاء العروض الترويجية التي أعلنتها الشركات والمتمثلة في التخفيضات لفترات محددة.

علاوة على ذلك، فيتوقع حماد أيضا، عودة الأوفر برايس من جديد على بعض الطرازات خاصة الاقتصادية بسبب قلة المعروض، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار الشهر المقبل سيكون "حتمي"، ناصحا المواطنين بسرعة الشراء وعدم التأجيل.