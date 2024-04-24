كارثة صحية تهدد أطفال غزة.. و«صحة فلسطين» تناشد العالم بسرعة التدخل

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، من حدوث كارثة صحية بين الأطفال بعد رصد عديد من حالات الحمى الشوكية ومرض الكبد الوبائي بين المواطنين، حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.

وناشدت وزارة الصحة، المؤسسات المعنية والأممية والإغاثية سرعة التدخل العاجل لتجنب حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت اليوم الأربعاء، أن 34262 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 77229 في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، منذ 7 أكتوبر الماضي، بحسب وكالة "رويترز".