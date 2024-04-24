بالفيديو.. القومي للإعاقة يدرب العاملين بمتحف الفن الإسلامي على لغة الإشارة

قالت فيروز الجوهري، مدرب ومترجم لغة إشارة في المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المجلس دائما ما يكون لديه إتاحة فى كل مكان، وبالتالي عندما يتم إرسال أي هيئة لتدريب العاملين لديهم على لغة الإشارة، فالمجلس لا يتردد أبدا على الموافقة، مشيرة إلى أن المجلس يبدأ في الإجراءات للاتفاق مع أي هيئة لمعرفة الموظفين بها بكافة أقسامهم لتدريبهم.

وأضافت "فيروز" في مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح” على فضائية “دي إم سي” اليوم الأربعاء، أن سبب تدريب العاملين بمتحف الفن الإسلامي هو أنه يتردد عليه الكثير من ذوي الإعاقة السمعية من أجل مشاهدة التحف الفنية الموجودة، أو من طلاب كليات التربية النوعية قسم الرسم، وبالتالي كانت تواجههم مشكلة لعدم معرفة كيفية التواصل معهم.

وتابعت: "نقول لكل الناس وكل هيئة حكومية أو خاصة أن باب المجلس مفتوح لتعليم موظفين تلك الهيئات على لغة الإشارة.. أهلا وسهلا بحضراتكم ونستلم الخطاب والمكتب الفني يتم التواصل معهم وإتخاذ الإجراءات”.