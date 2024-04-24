روسيا والصين تبحثان قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

بحث المبعوث الرئاسي الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف، مع المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط تشاي جون، الوضع في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية -في بيان، اليوم الأربعاء- أن الجانبين تبادلا خلال الاجتماع الآراء بشأن القضايا الأكثر أهمية في جدول أعمال الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في منطقة الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضافت الوزارة، أن موسكو وبكين أكدتا التزامهما الثابت بالتنسيق الوثيق بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وأنهما تبذلان جهودا مشتركة من أجل التسوية السلمية للأزمات في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

جاء هذا اللقاء على هامش مشاورات نواب وزراء خارجية دول "البريكس" والمبعوثين الخاصين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.