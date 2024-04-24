المفوضية الأوروبية تطالب بالتحقيق في العثور على مقابر جماعية بغزة

أعربت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن بالغ قلقها جراء الكشف عن مقابر جماعية في عدة مناطق بقطاع غزة.

كما طالبت المفوضية الأوروبية، بتحقيق مستقل من أجل الوصول إلى المساءلة المطلوبة في القضية، التي كشفت عن وجود مقابر جماعية داخل مستشفيين في غزة.

وكررت المفوضية الأوروبية، دعوتها من أجل وقف إطلاق النار داخل القطاع والذي سيسمح بدوره بسهولة دخول المساعدات الإنسانية والإفراج عن الأسرى المحتجزين.

وكشف خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجمع ناصر الطبي ثاني أكبر مستشفيات قطاع غزة عن وجود مقابر جماعية تضم مئات من جثث الشهداء قدرها المكتب الإعلامي الحكومي بأنها تضم جثامين قرابة 700 شهيد.

وقال المكتب، إن قوات الاحتلال أعدمت الطواقم الطبية والمرضى داخل المجمع وسرقت أعضائهم وجلودهم.