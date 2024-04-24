أسوشيتيد برس: احتجاجات طلابية مؤيدة للفلسطينيين تستهدف وقف العلاقات المالية للكليات الأمريكية مع إسرائيل

ذكرت وكالة انباء أسوشيتيد برس أن عددا متزايدا من الطلاب من الكليات الأمريكية يحتشدون في مخيمات، للتعبير عن احتجاجهم إذ يحملون مطلبا موحدا لكلياتهم وهو: التوقف عن التعامل مع إسرائيل – أو أي شركات من شأنها أن تعمل على تمكين حربها المستمرة في غزة.

وقالت الوكالة - في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - أن جذور هذا الطلب تعود إلى حملة مستمرة منذ عقود ضد سياسات إسرائيل حيال الفلسطينيين، فيما اكتسبت الحركة زخما جديدا مع تجاوز الحرب بين إسرائيل وحماس الستة أشهر، وأثارت قصص المعاناة في غزة دعوات دولية لوقف إطلاق النار.

وأضافت الوكالة أنه على غرار الاحتجاجات المستمرة والاعتقالات الأسبوع الماضي لأكثر من 100 طالب في جامعة كولومبيا، يتجمع الطلاب من ماساتشوستس إلى كاليفورنيا الآن بالمئات في الحرم الجامعي حيث يقيمون مخيمات ويتعهدون بالبقاء في أماكنهم حتى يتم تلبية مطالبهم.

ونسبت الوكالة إلى محمود خليل، زعيم الاحتجاجات في كولومبيا قوله: "نريد أن نكون مرئيين"، مشيرا إلى أن الطلاب في الجامعة يضغطون من أجل سحب الاستثمارات من إسرائيل منذ عام 2002. "يتعين على الجامعة أن تفعل شيئا حيال ما نطالب به، بشأن الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة. وعليهم أن يتوقفوا عن الاستثمار في هذه الإبادة الجماعية".

وأشارت الوكالة إلى أن الاحتجاجات بدأت في الحرم الجامعي بعد هجوم حماس المميت في 7 أكتوبر الماضي على جنوب إسرائيل، والحرب التي شنتها إسرائيل عقب ذلك حيث قتلت إسرائيل أكثر من 34 ألف فلسطيني في قطاع غزة، وفقا لوزارة الصحة المحلية، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن ثلثي القتلى هم من الأطفال والنساء.

ويطالب الطلاب، جامعاتهم بفصل نفسها عن أي شركات تعمل على تمكين الجهود العسكرية الإسرائيلية في غزة – وفي بعض الحالات عن إسرائيل نفسها.

وأوضحت أسوشيتيد برس أن متطلبات الطلبة تختلف من حرم جامعي إلى آخر. من بينها: التوقف عن التعامل مع الشركات المصنعة للأسلحة العسكرية التي تزود إسرائيل بالأسلحة. والتوقف عن قبول أموال الأبحاث من إسرائيل للمشاريع التي تساعد الجهود العسكرية للبلاد، فضلا عن وقف استثمار الأوقاف الجامعية مع مديري الأموال الذين يتربحون من الشركات أو المقاولين الإسرائيليين. وأن تصبح الجامعات أكثر شفافية بشأن الأموال التي يتم تلقيها من إسرائيل وفي الأغراض التي تستخدم فيها.

ووفقا للتقرير، أصدرت الحكومات الطلابية في بعض الكليات في الأسابيع الأخيرة قرارات تدعو إلى إنهاء الاستثمارات والشراكات الأكاديمية مع إسرائيل. وتمت الموافقة على مشاريع القوانين هذه من جانب الهيئات الطلابية في جامعة كولومبيا وجامعة هارفارد للقانون وروتجرز، إضافة إلى الجامعة الأمريكية.