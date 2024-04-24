من أمام معبر رفح.. "إكسترا نيوز" ترصد استمرار دخول المساعدات لقطاع غزة

رصد عبد المنعم إبراهيم، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، مستجدات إرسال شاحنات المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، قائلا: بعد مرور أكثر من 200 يوم على الحرب ما زالت آلة الحرب الإسرائيلية تواصل حصد أرواح أهالي قطاع غزة دون تفرقة بين نساء وأطفال ورجال وشيوخ.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز"، خلال مداخلة هاتفية من أمام معبر رفح، أن الدولة المصرية تبذل جهود حثيثة من أجل إرسال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة لرفع جزء من المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع نتيجة للحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر.

وكشف عن انه منذ بداية الشهر الجاري وصل إلى قطاع غزة 3700 شاحنة تحمل المساعدات الغذائية والمواد الطبية والخيام والمستلزمات التي يحتاجها الأهالي في قطاع غزة، بالإضافة إلى مرور 123 شاحنة وقود وغاز لدعم القطاع الطبي والمستشفيات والمخابز في القطاع من أجل العمل مجددا.