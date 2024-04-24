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الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

نوال الكويتية تتعرض لوعكة صحية مفاجئة وتنقل إلى المستشفى

المطربة نوال الكويتية
المطربة نوال الكويتية
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 تعرضت المطربة نوال الكويتية لوعكة صحية مفاجئة، وذلك حسبما تم النشر عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ودعا نشطاء بالشفاء العاجل، للفنانة نوال الكويتية والعودة إلى مزاولة نشاطها الفني المنتظر.

وتحيي المطربة نوال الكويتية حفلا غنائيا ضخما في الكويت ضمن مهرجان ليلة عمر الغنائي على مسرح أرينا.

وكانت قد كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، "جمهوري حبايبي بالكويت انتظروني مع أخوي بو شعيل في حفل بغني لكم فيه قديم وجديد جايتكم بحب وشوق أشوفكم قريب إن شاء الله".

وفي هذا السياق، كانت آخر أعمال المطربة نوال الكويتية، تتر مسلسل "صيد العقارب"، الذي شارك في بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، حيث قدمت أغنية "كلنا واحد"، كلمات أحمد حسن راؤول وألحان تامر عاشور وتوزيع أحمد إبراهيم. 

الفنانة نوال الكويتية صيد العقارب وعكة صحية شركة روتانا مهرجان ليلة عمر