الخارجية الأمريكية تحذر باكستان من احتمال التعرض لعقوبات بسبب تعاملاتها مع إيران

حذر النائب الأول للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "فيدانت باتيل" باكستان من احتمال التعرض لعقوبات أمريكية بسبب تعاملاتها مع إيران.

وقال باتيل في تصريحات صحفية أدلى بها فيما يتعلق بهذا الشأن ونشرت اليوم "إننا سنستمر فى اتخاذ إجراءات ضد شبكات نشر أسلحة الدمار الشامل وضد أى أنشطة تمارس فى أى مكان لشراء أسلحة دمار شامل، وبوجه عام، فإننا ننصح أى أحد يفكر فى إجراء تعاملات مع إيران، بعدم المضى قدما فى ذلك، لأن هذا سيعرضه لاحتمال التعرض لعقوبات أمريكية، ولكن فى نهاية المطاف فإنه يمكن للحكومة الباكستانية التحدث بشأن مساعيها فى مجال سياستها الخارجية".

وأضاف فيدانت باتيل قائلا "إنه تم فرض عقوبات على كيانات تسعى لنشر أسلحة دمار شامل، وإن هذه الكيانات تتواجد فى الصين وبيلاروس، وقد لاحظنا أنها تقوم بإمداد معدات ومواد أخرى لدعم برنامج باكستان للصواريخ الباليستية".

ولفت النائب الأول للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى الزيارة التى قام بها الرئيس الإيرانى لباكستان وتم خلالها توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين، حيث أكد قائلا "إننا ننبه كل من يفكر فى توقيع صفقات مع إيران إلى أن ذلك سيجعله عرضة لخطر العقوبات الأمريكية ".

