"لوفيجارو": زيارة وفد كوريا الشمالية إلى إيران تثير المخاوف

أبرزت صحيفة لوفيجارو الفرنسية الزيارة التي يقوم بها وفد من كوريا الشمالية إلى إيران اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تثير المخاوف بشأن زيادة التعاون الثنائي بين البلدين كما أنها تظهر نية بيونج يانج، بحسب خبراء، في تزويد إيران بالأسلحة التي يمكن أن تساعدها في مواجهتها مع إسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، في إعلان مقتضب، أن وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية الكوري الشمالي يون جونج يترأس وفد بلاده إلى إيران غير أنها لم تشر إلى أي تفاصيل حول أهداف الزيارة.

وقال هونج مين المحلل في المعهد الكوري للتوحيد الوطني: "إن الرحلة تظهر نية بيونج يانج توسيع علاقاتها مع طهران وتعزيزها ربما من خلال تزويد إيران بأسلحة يمكن أن تساعدها في مواجهتها مع إسرائيل"، مضيفا: "إن هذه الزيارة تستحق اهتماما كبيرا نظرا للوضع المستمر بين طهران وتل أبيب"، مشيرا إلى أن إيران وكوريا الشمالية حليفتان منذ زمن طويل وقد تعاونتا بالفعل في برامج الأسلحة في الثمانينات.

وأضاف المحلل أنه بنفس الطريقة التي قدمت بها بيونج يانج الأسلحة إلى روسيا يمكنها أن تفعل الشيء نفسه مع طهران مقابل تعويضات مثل النفط والمساعدات المالية، وتأتي الزيارة بعد أن عززت كوريا الشمالية علاقاتها العسكرية مع موسكو في الأشهر الأخيرة على حد قوله.

ووفقا لسول، أرسلت كوريا الشمالية حوالي 7000 حاوية من الأسلحة إلى روسيا لاستخدامها في عمليتها العسكرية في أوكرانيا ربما مقابل المساعدة الفنية في برنامجها للتجسس عبر الأقمار الصناعية، كما استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يمدد لمدة عام ولاية لجنة الخبراء المسئولة عن مراقبة تطبيق عقوبات الأمم المتحدة على بيونج يانج، كما أن إيران وروسيا حليفتان عسكريتان وسياسيتان وثيقتان.

ووفقا للصحيفة، تأتي هذه الزيارة الكورية الشمالية لإيران بعد أول هجوم بطائرة بدون طيار وصواريخ لطهران على أراضي إسرائيل، عدوتها اللدود، ليلة 13 و14 أبريل، وجاء الهجوم في أعقاب غارة جوية نُسبت إلى إسرائيل في الأول من أبريل دمرت الملحق القنصلي لطهران في دمشق وقتلت سبعة أعضاء من الحرس الثوري، الجيش الأيديولوجي للجمهورية الإسلامية من بينهم جنرالان.