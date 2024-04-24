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الأربعاء 24 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

جامعة دار الكلمة توزع منح دراسية تصل نسبتها لـ46%

البروفيسور متري الراهب
البروفيسور متري الراهب
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نظمت جامعة دار الكلمة في مدينة بيت لحم، فعالية توزيع منح دراسية على الطلبة الملتحقين في الجامعة فمنهم من طلبة السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ومن مختلف التخصصات، ويأتي ذلك في اطار سعي الجامعة لتوفير الدعم لطلبتها في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة، واستمراراً لبرنامج دعم الطلبة المُتميّزين والمُبدعين المتفوقين.

وقد تم توزيع المنح الدراسية على ما يقارب 46% من طلبة الجامعة، خلال فعالية نظمتها الجامعة في مقرها وبحضور مؤسسها ورئيسها القس البروفيسور متري الراهب، وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية في الجامعة الى جانب طلبة الجامعة.

وهنأ القس البروفيسور متري الراهب مؤسس ورئيس جامعة دار الكلمة الطلبة الحاصلين على المنح الدراسية وعبر عن سعادته وأكد: "أنه لمن دواعي سرورنا أن نعلن اليوم عن مجموعة هي الأكبر في تاريخ الجامعة إذ سيستفيد من هذه المنح قرابة نصف عدد طلبة الجامعة، البعض من هذه المنح هي للمتوفقين الذين نهنئهم على هذا الإنجاز، والبعض الآخر من البعث هي لمساعدة الطلبة الذين تأثروا بالأوضاع الاقتصادية الصعبة والتي أعقبت العدوان على غزة، بالإضافة إلى بعث للموهوبين  وغيرها من البعث المختلفة.

واختتم كلمته بشكر لجنة المنح في الجامعة على جهودهم والتي تضم كلا من منار ادريس عميد شؤون الطلبة، إيهاب مصلح عميد القبول والتسجيل، ايليا قيسية المدير المالي.

ومن الجدير بالذكر أن جامعة دار الكلمة تقدم في كل عام مجموعة من المنح الدراسية لمساعدة الطلبة على استكمال مسيرتهم التعليمية وتشمل: منح الرئيس، منح أكاديمية تشجيعية، منح التفوق، منح العاملين في الجامعة، منح الأخوة، منح الأزواج، منح ذوي الاحتياجات الخاصة، منح الطالب المحتاج، حيث ان اختيار الطلبة لهذه المنح يخضع لمعايير موضوعية.
 

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