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الأربعاء 24 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الاحتجاجات تنتشر في الجامعات الأمريكية والأسترالية ضد الإرهاب الإسرائيلي

احتجاجات
احتجاجات
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انتشرت الاحتجاجات الطلابية الرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة في عدد من الجامعات الأمريكية، وتجاوزت حدود الولايات المتحدة نحو أستراليا، إذ شهدت جامعة سيدني اعتصامًا احتجاجيًا مماثلًا.

وذكرت "القاهرة الإخبارية" نقلا عن وكالة "رويترز" للأنباء، أن طلابًا مؤيدون للفلسطينيين نصبوا مخيمات في مزيد من الجامعات في شتى أنحاء الولايات المتحدة، احتجاجًا على الهجوم الإسرائيلي على غزة، رغم وقائع الاعتقال الجماعي في مظاهرات مماثلة في عدد من جامعات الساحل الشرقي، خلال الأيام الماضية.

وألقت السلطات الأمريكية القبض على مئات الطلاب المعتصمين في خيام بجامعات كولومبيا وييل ونيويورك، منذ الجمعة الماضي.

ومن بين المخيمات الجديدة، نصب طلاب جامعة كاليفورنيا في بيركلي - جامعة اشتهرت بنشاطها الطلابي خلال الستينيات - خيامًا للتضامن مع المتظاهرين في الجامعات الأخرى.

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