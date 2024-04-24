"الشباب والرياضة" تتلقي 20 مليون جنيه من بالم هيلز لدعم أبطال باريس 2024

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم ومساندة ابطالنا الرياضيين، مبينًا أن المنظومة الرياضية تشهد العديد من النجاحات بفضل دعم القيادة السياسية، وحرص لاعبي مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب.



وتوجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالشكر والتقدير إلي رجل الاعمال ياسين منصور رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز -إحدى الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقاري فى مصر- لدعم ولرعاية أبطال مصر المتميزين فى الألعاب الفردية؛ لتأهيلهم بشكل مثالى لتحقيق نتائج إيجابية في أولمبياد باريس.



حيث أعلنت وزارة الشباب والرياضة تلقيها 20 مليون جنيه من إجمالي الدعم المقرر بين المؤسستين بمذكرة التفاهم والمقدر ب 30 مليون جنيه، والخاصة بمشروعات رعاية أبطال الألعاب الفردية باريس ٢٠٢٤ وإعادة تدشين المشروع القومي لموهوبي الإسكواش والرعاية المجتمعية للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.



وأثني الدكتور أشرف صبحي، علي استراتيجية شركة بالم هيلز، الهادفة إلى مساندة جهود الدولة فى اكتشاف المواهب الرياضية من مختلف المحافظات وتطوير مستواها وفق أفضل الأنظمة التدريبية العالمية لإعداد أبطال رياضيين يساهمون مع المنتخبات الوطنية في حصد الألقاب والبطولات ورفع علم مصر عاليًا، ضمن استراتيجية "بالم هيلز " لدعم ابطال الرياضة المصرية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم المالى المباشر للاتحادات الرياضية لتغطية التكاليف المتعلقة بإعداد اللاعبين فنيًا لكافة البطولات الرياضية الدولية والإقليمية والقارية والعربية، بجانب برامج الرعاية المقدمة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.



وكانت وزارة الشباب والرياضة قد وقعت مذكرة تفاهم مع بالم هيلز ستتولى بموجه شركة بالم هيلز تقديم الدعم لأبطال مصر الرياضيين المؤهلين لأولمبياد باريس 2024 لتحقيق حلم التتويج بالميداليات ورفع علم مصر على منصات التتويج، وكذلك المساهمة فى اكتشاف مواهب جديدة، وإعدادها بشكل احترافى للمنافسة فى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وذلك فى إطار رؤية الشركة لدعم المواهب الرياضية بوجه خاص، وتنمية الرياضة المصرية بشكل عام.