منخفضا 5 جنيهات.. تذبذب سوق الذهب المصري متأثرا بالأسعار العالمية

تشهد أسعار الذهب المحلي تذبذبا مع بداية تداولات اليوم بالقرب من سعر إغلاق الأمس، وذلك بعد تحرك كبير في سعر الذهب يوم أمس بسبب التغيرات في سعر أونصة الذهب العالمي والتراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3115 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 3110 جنيهات للجرام، وكان قد ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3120 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3115 جنيها للجرام.

وشهد سعر الذهب يوم أمس تذبذبا واضحا، حيث انخفض ليسجل أدنى مستوى عند 3075 جنيها للجرام قبل أن يعود إلى الارتفاع ويغلق فوق المستوى 3100 جنيه للجرام، وذلك بسبب التغيرات التي شهدها سعر أونصة الذهب العالمي يوم أمس.

بالإضافة إلى هذا يستمر سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية في التراجع ليسجل أدنى مستوى منذ عودة البنوك إلى العمل بعد عطلة عيد الفطر عند المستوى المتوسط 48.00 جنيه لكل دولار.

من جهة أخرى انخفض سعر صرف الدولار التحوطي الذي يسعر به الذهب ليصبح أقل من سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية. وهو الأمر الذي يؤثر على تسعير الذهب المحلي بشكل مباشر خاصة في ظل توقعات بإمكانية تراجع سعر صرف الدولار في ظل التدفقات الدولارية الكبيرة التي دخلت مصر خلال الفترة الأخيرة والمتوقع دخولها خلال الفترة القادمة.

هذا وقد تسلم البنك المركزي المصري من شركة شلاتين للثروة المعدنية شحنات من الذهب تتراوح بين 200 إلى 220 كيلو جرام بقيمة تتجاوز 400 مليون جنيه، لتصل إجمالي كميات الذهب التي حصل عليها البنك المركزي من الشركة إلى 700 كيلو جرام تقريباً خلال الـ 9 أشهر الماضية.

وفي سياق منفصل توقعت مؤسسة جولدمان ساكس العالمية أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بمقدار 2% خلال اجتماعه القادم في شهر مايو، حيث تتوقع المؤسسة العالمية تراجع التضخم إلى 20% بنهاية العام الجاري.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

تستمر محاولات سعر أونصة الذهب العالمي في التراجع خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد أن انخفض السعر يوم أمس لأدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين قبل ان يقلص الذهب خسائره مع نهاية الجلسة، ولكن يبقى السعر في حالة تذبذب يميل إلى الهبوط مع انتظار الأسواق لبيانات النمو والتضخم عن الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع.

شهد سعر الذهب المحلي تذبذب كبير خلال جلسة الأمس متأثراً بتذبذب تحركات سعر أونصة الذهب العالمي بعد أن انخفض سعرها لأدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين قبل أن تعود إلى تقليص خسائرها، هذا بالإضافة إلى التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، الأمر الذي تسبب في تحركات غير مستقرة في سعر الذهب المحلي يوم أمس.

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي اليوم لتنحصر التداولات حالياً بين 2315 – 2330 دولارا للأونصة، وفي حال استطاع السعر كسر المستوى 2315 يعود إلى منطقة الدعم 2300 – 2295 دولارا للأونصة والتي فشل في كسرها يوم أمس.

في حال صدرت بيانات أمريكية سلبية قد يعمل هذا على تراجع الدولار وبالتالي تعود أسعار الذهب إلى الارتفاع وفي حال اختراق المستوى 2330 دولارا للأونصة يستهدف السعر المستوى 2350 ثم مستوى المقاومة 2365 دولارا للأونصة.

السعر المحلي:

انخفض سعر الذهب المحلي يوم أمس متأثراً بتراجع السعر العالمي وسعر صرف الدولار ليكسر المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21 ويسجل أدنى مستوى عند 3075 جنيها للجرام، ولكن السعر فشل في أن يغلق تحت هذا المستوى ليعود إلى التعافي قبل نهاية الجلسة ويغلق فوقه.

المتوقع الآن أن يستمر السعر في التذبذب فوق المستوى 3100 جنيه للجرام مع استمرار محاولات السعر لكسر هذا المستوى، وفي حال نجح في هذا يستهدف المستوى 3000 جنيه للجرام.