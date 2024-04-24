مسئول صيني: نأمل بأن تؤدي زيارة بلينكن لبكين إلى تعزيز الحوار

قال مسؤول بإدارة شؤون أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن بكين تأمل في أن تساعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الوشيكة إلى الصين في إدارة الخلافات بين البلدين بشكل فعال وتعزيز الحوار ودعم التعاون متبادل المنفعة.

ونقلت صحيفة تشاينا ديلي الصينية -عبر موقعها الإلكتروني- عن المسؤول -الذي اشترط عدم الإفصاح عن هويته - قوله -أثناء إطلاع وسائل الإعلام على تفاصيل زيارة بلينكن التي تستغرق ثلاثة أيام والتي ستبدأ اليوم- إن بكين تحث واشنطن على تحويل الالتزامات التي تعهد بها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إجراءات ملموسة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال محادثات هاتفية مع الرئيس شي جين بينج في 2 أبريل الجاري، أكد بايدن أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب باردة جديدة، وأن هدفها ليس تغيير نظام الصين وتحالفاتها لا تستهدف الصين، وأن واشنطن لا تدعم استقلال تايوان" ولا تسعى إلى الصراع مع الصين.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا ترغب أيضا في الحد من تنمية الصين ولا تسعى إلى "الانفصال" عن الصين.

وقال المسؤول الصيني إن الولايات المتحدة يجب أن تدرك أن الاتصالات لا ينبغي أن تتم في حد ذاتها، وأنه لا ينبغي لواشنطن دائما أن تقول شيئا وتفعل شيئا آخر.

وأضاف المسؤول أنه يتعين على الولايات المتحدة أيضا أن تتخلى عن وهم التعامل مع الصين من موقع القوة.

وأوضح أنه كانت هناك خلافات وستظل موجودة بين الصين والولايات المتحدة، لكن هذه الخلافات لا ينبغي أن تهيمن على العلاقات الثنائية.

