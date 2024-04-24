دماء على «فرشة خضار».. طعنة في القلب تطيح بعشرة السنين في شبين القناطر

في قلب سوق شبين القناطر النابض بالحياة، حيث تتعالى أصوات الباعة وتختلط روائح الفواكه والخضروات، حدثت مأساة حطمت هدوء المكان ، بعدما تغير السيناريو اليومي المعتاد، وطعن بائع خضروات زميله بسكين حادة، لتزهق روحه في لحظة غدر لم يدرك ضحيتها قسوتها.

بدأت حكاية الدم هذه بمنافسة حادة على مكانٍ للرزق بين "م.ص.أ" (23 عاماً) وزميله في السوق.

لم يتحمل "م.ص.أ" شعوره بالظلم، فثار غضبه وتحول إلى سكين قاتلة انقض بها على زميله، تاركاً إياه غارقاً في دمائه.

هرع الحاضرون لنجدة الضحية، ونقلوه مسرعين إلى المستشفى، لكن القدر كان أسرع، ففارق الحياة متأثراً بجروحه البالغة.

سرعان ما تدخلت قوات الأمن وفرضت كمائن أمنية حتى سقط المتهم فى قبضة رجال الشرطة.

الواقعة بدأت عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد تلقى المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شبين القناطر إشارة من المستشفى بوصول " م ص ا ا " 23 سنة بائع خضار جثة هامدة إثر عدة طعنات فى أنحاء الجسد.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة بائع زميل المجنى عليه فى سوق شبين القناطر نشبت بينهما مشاجرة بسبب الخلاف على مكان البيع فقام المتهم بطعن المجني عليه وتم نقله للمستشفى وألقى القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبس المتهم .