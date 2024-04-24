مكتبة مصر الجديدة تحتفل باليوم العالمي لمرض التوحد

نظمت مكتبة مصر الجديدة للطفل سلسلة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية وورش العمل والألعاب بمشاركة أطفال من ذوى إعاقة التوحد، للاحتفاء باليوم العالمي لمرض التوحد.

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن الاحتفال ليس قاصرا فقط على الاحتفال باليوم العالمى للتعريف بمرض التوحد، بل تقوم الجمعية من خلال كافة منصاتها الثقافية بتنظيم العديد من الفعاليات طوال العام للتعريف بمرض التوحد وكافة أشكال متحدى الإعاقة في إطار السعي لدمج حقيقي لهؤلاء الأشخاص في المجتمع وتعزيز مشاركتهم فيه وحثهم على تقبل قدراتهم .

كما أوضح حلمى، أن احتفالية أمس شملت مجموعة من الأنشطة للأطفال، بالتعاون مع أتوبيس الفن الجميل التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، تضمنت ورشة فنية كولاج وهو فن تجميع اشكال وتلزيق الورق لتكوين عمل فنى ، وعرض اراجوز ، عرض عرائس ماريونت ، وورشة رسم وتلوين ، بالإضافة إلى ندوة لأولياء الأمور تناولت دور الفن فى التعامل مع مرضى التوحد قدمتها دكتورة إيمان محمد المشرف العام على أتوبيس الفن الجميل.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت بالإجماع بجعل يوم 2 أبريل بوصفه اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد لتسليط الضوء على كيفية تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد حتى يتمكنوا من العيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع، وأن يتيح للمصابين بهذا المرض التمتع بتكافؤ الفرص والمشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع.

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