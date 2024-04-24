قطر ونيبال تبحثان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيس وزراء نيبال بوشبا كمال دهال، أوجه التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، بالإضافة لمناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب أمير قطر، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) عن تطلعه إلى أن تسهم زيارته إلى نيبال لتوطيد علاقات التعاون الثنائي في شتى المجالات؛ بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، مشيدا بالجالية النيبالية المقيمة في دولة قطر، ومساهمتها في مجالات تنموية مختلفة بالبلاد.

من جهته، رحب رئيس وزراء نيبيال بأمير قطر والوفد المرافق، وبالزيارة التاريخية له كأول قائد عربي يزور نيبال، والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين، متطلعا إلى العمل؛ لتعزيز التعاون المتبادل والدفع بالعلاقات إلى مستويات أرحب.

وفي سياق متصل، شهد أمير قطر ورئيس وزراء نيبال، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون بين حكومتي البلدين، منها التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ومذكرة تفاهم للتعاون بين النيابة العامة بدولة قطر ومكتب النائب العام في نيبال، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة.

كما شهد الجانبان التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الثقافة والفنون بين وزارة الثقافة في دولة قطر ووزارة الثقافة والسياحة والطيران المدني في نيبال، واتفاقية بشأن التعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الوطنية النيبالية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب والتعليم الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية في دولة قطر ومعهد الشؤون الخارجية في حكومة نيبال، وتجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين غرفة قطر واتحاد غرفة التجارة النيبالي، واتفاقية تأسيس مجلس أعمال مشتركة بين غرفة قطر، واتحاد غرف التجارة النيبالي.