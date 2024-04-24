محافظ أسوان يوجه بسرعة تركيب ماكينة (ATM) لأهالى قرية العباسية بكوم أمبو

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بسرعة معاينة وتجهيز الموقع المناسب لتركيب ماكينة الصراف الآلى (ATM) بقرية العباسية بمركز كوم أمبو وذلك تلبية لمطالب أهالى القرية ولتسهيل آلية صرف المستحقات المالية الخاصة إلكترونياً بدلاً من مشقة التنقل ذهاباً وإياباً لمدينة كوم أمبو لاستخدام هذه الآلية .

كما كلف وحدة حياة كريمة بمواصلة الجولات الميدانية لتفقد معدلات التنفيذ الجارية بالقرية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ( التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ) وذلك بإجمالى 37 مشروع خدمى وتنموى تسهم فى تلبية الاحتياجات الجماهيرية وتحسين الظروف المعيشية لتوفير حياة كريمة لأهالى القرية والتى يتبعها 14 قرية فرعية وتابع تضم 55 ألف نسمة .

من جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه بناءً على تكليفات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بتفقد عدد 24 مشروعا بالقرية تم الانتهاء منها بنسبة 100% وتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى ونقطة الإسعاف ، بالإضافة إلى إنشاء عدد من مكاتب البريد ومراكز الشباب والمدارس ، بجانب إنشاء عدد من الكبارى على الترع .

وأشار إلى أن الجولة الميدانية شملت أيضاً تفقد عدد 13 مشروع تتراوح نسب التنفيذ فيها ما بين 45 إلى 90% وتضم مشروعات تطوير وإحلال وتجديد محطات رفع الصرف الصحى وشبكات الانحدار، وأيضاً رفع كفاءة خطوط وشبكات الكهرباء ، وتوصيل الألياف الضوئية والفابير لدعم خدمات الاتصالات والإنترنت بالقرية وتوابعها .

وأوضح السكرتير العام المساعد بأنه تم التشديد على الالتزام بتنفيذ تعليمات المحافظ بسرعة التعاون بين مختلف الجهات المعنية لرصد المشكلات والمطالب الجماهيرية وتلبيتها أولاً بأول ، مع ضرورة الاهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشيء لأصله فى محيط المشروعات التى تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.