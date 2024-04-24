سيناء في عيون السينما.. أفلام قدمت فترة الحرب وملحمة النصر

حرصت السينما المصرية على تقديم عدد من الأعمال الفنية التي جسدت بطولة الجندي المصري ومعاناته في استرداد "سيناء أرض الفيروز"، وفي الذكرى 42 على تحرير سيناء في يوم 25 أبريل، اعتاد الجمهور على مشاهدة أعمال فنية ناقشت الحرب على سيناء والتي تعتبر طقسا من طقوس الاحتفال بعيد النصر عيد تحرير سيناء.

ونقدم خلال السطور التالية؛ أهم الأعمال الفنية التي تناولت أحداث عيد تحرير سيناء.

الطريق إلى إيلات

عُرض فيلم "الطريق إلى إيلات" عام 1993، دارت أحداث الفيلم حول حرب الاستنزاف عام 1969 قبل حرب أكتوبر، تحديدًا في شهر يوليو، ويتناول الفيلم الغارات المصرية على ميناء إيلات الإسرائيلي، وهي العمليات التي نفذتها مجموعة من الضفادع البشرية التابعة لسلاح البحرية المصري، حين هاجموا ميناء إيلات الحربي وتمكنوا من تدمير سفينتين حربيتين هما بيت شيفع وبات يم والرصيف الحربي للميناء، ثم عودة الأبطال بعد إتمام مهمتهم بنجاح، بعد استشهاد بطل واحد.

شارك في بطولة فيلم "الطريق إلى إيلات" كل من؛ عزت العلايلي ، نبيل الحلفاوي، صلاح ذو الفقار، محمد الدفراوي، عبدالله محمود، ناصر سيف، من تأليف فايز غالي، إخراج إنعام محمد علي.

إعدام ميت

عُرض فيلم "إعدام ميت" عام 1972، دارت أحداثه حول إلقاء القبض على منصور مساعد الطوبجى العميل للمخابرات الإسرائيلية والحكم عليه بالإعدام، لتستغل المخابرات المصرية الشبه الكبير بين منصور وضابط المخابرات المصري عز الدين فينتحل شخصيته ليتولى مهمة معرفة أسرار المفاعل الذري الإسرائيلي ديمونة.

شارك في بطولة فيلم "إعدام ميت" كل من محمود عبدالعزيز، فريد شوقي، بوسي، يحيى الفخراني، ليلى علوي، إبراهيم الشامي، وآخرين من تأليف إبراهيم مسعود ومن إخراج علي عبدالخالق.

العمر لحظة

تم إنتاج فيلم "العمر لحظة" عام 1978، في أعقاب النكسة عام 1967، حيث تناولت أحداث العمل حول الصحفية نعمت التي تعيش الجانب الساخن من حياتها، مع زوجها عبد القادر رئيس تحرير إحدى الجرائد التي تعمل بها محررة، من خلال نشر مقالاته التي تدعو إلى اليأس أثناء الحرب مع إسرائيل، وفي الليالي يصاحب النساء، بينما آمنت نعمت بأن العمل الوطني هو مفتاح شخصية المرء.

قدم فيلم "العمر لحظة" عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم؛ ماجدة، أحمد مظهر، ناهد شريف، نبيلة عبيد، أحمد زكي، صلاح نظمي، حاتم ذو الفقار ومن إخراج محمد راضي.

حتى آخر العمر

أنتج فيلم "حتى آخر العمر" عام 1975، نجح هذا العمل في المزج بين وجود قصة حب، وبين تحرير الأرض، حيث برز الفيلم عملية بدر التي قام بها الجنود في أولى حرب أكتوبر سنة 1973م ، حيث عبروا قناة السويس.

شارك في بطولة فيلم "حتى آخر العمر" كل من محمود عبدالعزيز، نجوى إبراهيم، عمر خورشيد، حياة قنديل، مشيرة إسماعيل، عماد حمدي، سعيد صالح، ومن تأليف نينا الرحباني ومن إخراج أشرف فهمي.