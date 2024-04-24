بيان كويتي أردني مشترك بشأن التوترات بالشرق الأوسط

الأربعاء 24/أبريل/2024 - 01:11 م

شدد بيان كويتي أردني مشترك، على أهمية خفض التوترات بالشرق الأوسط وتجنب التصعيد العسكري وإيجاد حلول سلمية عادلة وشاملة للصراعات، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وأكد الكويت والأردن حاجة المجتمع الدولي الملحة لا سيما مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار يفرض الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مشددين على رفضهما كل ما يؤدي إلى توسيع الحرب أو الهجمات البرية على رفح الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأكد الكويت والأردن، مركزية القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى حل عادل يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني.