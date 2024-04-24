نقيب «أسنان القاهرة» : تقديم خدمات نوعية لأعضاء النقابة تيسيرا لهم

بدأت نقابة أطباء الأسنان فى العد التنازلى لإجراء انتخابات التجديد النصفى لعام 2024، وذلك على مقعد النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، والمقرر إجراء التصويت بها يوم الجمعة 26 أبريل 2024، تحت إشراف قضائى على مستوى الجمهورية.

وكشفت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفى، عن وجود 3 مرشحين على مقعد النقيب العام لأطباء أسنان، بينما تضمنت القوائم وجود 38 مرشح يتنافسون على مقاعد النقابة العامة والمناطق، بينما تم حسم مقعد رئيس نقابة فرعية فى 10 محافظات وهى المنوفية، مطروح، المنيا، الفيوم، أسيوط، قنا، الأقصر، الوادى الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء.

من جانبه أوضح الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأسنان بوزارة الصحة والسكان سابقا ، ونقيب أطباء أسنان القاهرة والمرشح على ذات المقعد، أن هناك العديد من الإنجازات التى تحققت خلال الفترة السابقة ومنها تم إنشاء إدارة التراخيص والعلاج الحر، تم من خلالها إنجاز ما يتعدى 1000 ترخيص للعيادات بالعلاج الحر وبتوفير 50٪؜ من قيمة التكلفة التى يتكلفها الأطباء فى السابق ، كما تم أقامه ملتقي توظيفي لشباب الاطباء خلال شهر فبراير الماضي لتوفير فرص عمل لعدد منهم ، كما تم الإشراف العلمي لعدد 95 كورس في زراعه الأسنان وجراحه واللثة، بينما تم عقد 2 ملتقيات علمية بحضور ما يقرب من 500 طبيب أسنان من مختلف محافظات الجمهورية .

وأضاف وليد حسن أنه جرى تم توقيع بروتوكولات مع مجموعة مراكز أسنان بالمملكة العربية السعودية لتشغيل شباب الأطباء، كما تم حل مشكلة أطباء الأسنان الحاصلين على الماجستير الإكلينيكيّ والحصول على موافقة جامعة عين شمس لتسجيل الرسالة وتحويل الماجستير إلى أكاديمي.

وأوضح نقيب أطباء أسنان القاهرة، أنه تم تفعيل خدمات ختم بطاقة للطبيب الحر، وإجراءات المعاش، وشهادة حسن سير وسلوك، وشهادة بدل فاقد، وشهادات تسجيل العيادات، كما تم تقديم

خدمة بونات البنج لعدد 4662 طبيبا دون تحملهم أي مصاريف إدارية.

