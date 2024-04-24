بلومبرج: أسعار الغاز الروسي للصين ستكون أقل بنسبة 28% عن أوروبا

أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 بأنه من المتوقع أن تكون أسعار الغاز الروسي للصين أقل بنسبة 28% من التكلفة بالنسبة لعملاء روسيا في أوروبا.

وقالت بلومبرج أن هذا الانخفاض سيستمر حتى عام 2027.

وجاء في التقرير أنه وفقا للتوقعات الأساسية، من المتوقع أن يصل سعر صادرات الغاز إلى الصين إلى 257 دولارا لكل ألف متر مكعب مقارنة بـ 320.30 دولارًا للتسليم إلى الأسواق الغربية.

وكما هو محدد، من عام 2025 إلى عام 2027، سينخفض ​​السعر بالنسبة للصين تدريجيًا، في حين من المتوقع أن يظل سعر الإمدادات إلى الغرب دون تغيير تقريبًا.