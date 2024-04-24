العاهل الأردني يشدد على ضرورة نجاح انتخابات مجلس النواب ومنع أي تجاوزات

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، أمرا ملكيا بإجراء انتخابات مجلس النواب وفقا لأحكام القانون.

وتزامنا مع صدور الإرادة الملكية، زار العاهل الأردني الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم والتقى رئيس وأعضاء مجلس مفوضيها للاطلاع على استعداداتها وتحضيراتها لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.. حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

وأكد الملك عبدالله الثاني على ضرورة بذل الجهود من قبل مجلس المفوضين وكوادر الهيئة لإنجاح العملية الانتخابية، والعمل لمنع أية تجاوزات بكل حزم.. قائلا: "إن الأردن أمام محطة مهمة من عملية التحديث السياسي التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي"، مشيرا إلى أنه وجه الحكومة لتقديم كل الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب.

ومن جهته أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة جاهزية الهيئة للعملية الانتخابية والتعامل مع سيرها والإعلان عن نتائجها بكل شفافية..مبينا أن عدد الناخبين يبلغ أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة.

